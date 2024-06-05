絵画 エッチング　メタル エッチング アメリカ購入　レトロ お買い得　希少

30年位前にアリゾナ スコッツデールのカントリーショップで一目惚れで購入しました。光沢がありとても可愛いです。最近までクローゼットで保存しておりました。新品未使用ですが自宅保管のためご理解あるかたにお願いいたします。サイズは額横約３０センチ 縦約２５センチ エッチングは横約２０センチ縦約１5センチになります。ガラスに少し汚れがあります。お値下げ不可でお願いいたします。



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木ノ葉画廊の作家紹介、展覧会情報、ボタニカルアート情報



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