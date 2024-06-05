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絵画 エッチング　メタル エッチング アメリカ購入　レトロ お買い得　希少
商品番号 C86863232313
商品名

絵画 エッチング　メタル エッチング アメリカ購入　レトロ お買い得　希少
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 3,384 円
在庫状況 あり

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商品詳細

30年位前にアリゾナ　スコッツデールのカントリーショップで一目惚れで購入しました。光沢がありとても可愛いです。最近までクローゼットで保存しておりました。新品未使用ですが自宅保管のためご理解あるかたにお願いいたします。サイズは額横約３０センチ　縦約２５センチ　エッチングは横約２０センチ縦約１5センチになります。ガラスに少し汚れがあります。お値下げ不可でお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/pompous757023.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild190852.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic405712.html

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