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【限定】ウィンブルドン　チャンピオンシップ　タオル　テニス　2023 未使用
商品番号 D27720585208
商品名

【限定】ウィンブルドン　チャンピオンシップ　タオル　テニス　2023 未使用
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 2,497 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WIMBLEDONCHAMPIONSHIPSTOWEL2023英国王室御用達ブランド【CHRISTY社】製で高品質な毛足の長い高級タオル。ウインブルドンのコートで実際に選手が使用する物と全く同じ商品です。コレクターアイテムにもなっていて、年号が入っているので、お子様のお誕生、入学、卒業、新築、引越、定年などお祝いや感謝の日の贈答品としても人気があります。サステナブルパッケージ（紙ロール）（上記インターネットからの引用です）一度も包装を解いていません。新品未使用です。数量限定のようです。70×133cmコットン100％カラーグリーン×パープル（男子選手使用カラー）発売日　2023年5月タオル・バス用品の種類...バスタオル硬式テニス
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful787351.html
http://narcologia.ru/goods/recycling172114.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit57586.html

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