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オノフLABOスペック アイアン6本セット
商品番号 J15267896645
商品名

オノフLABOスペック アイアン6本セット
ブランド名 オノフ
特別価格 税込 19,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オノフLABOスペックアイアン現行モデルになります、シャフトがしなって弾く感じで球があがりやすく簡単なアイアンだと思います。シャフトは90ｇ台のRになります。中古品に、なりますので、ご理解の上、購入検討よろしくお願いします。種類···アイアン利き手···右対象···メンズクラブ本数···〜9本
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