ビヨンドマックス　80 少年軟式

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グリップは使用感あるので交換が必要です。多少の擦れ、使用感はありますが割れなどの大きなダメージはありません。状態を隠すつもりはないので画像を確認の上購入お願いします。発送はバットケース付きですのでビニールで梱包した簡易梱包での発送になります。画像を確認の上購入お願い致します。タグビヨンド ビヨンドマックスEV少年軟式用少年野球 軟式バット少年野球 バット ハイパーマッハ軟式少年カーボンバットビヨンドマックスオーバルビヨンド レガシーブラックキャノンカタリスト 少年ギガキングビヨンドマックス競技の種類···軟式