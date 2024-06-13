直筆サインボール　井端弘和　４０００勝祝達成記念サインボール

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ナゴヤドーム、中日球団から入手しました。４０００勝祝達成４０００勝記念サインボールDRAGONS井端弘和サインボールWINTHEGAME！WINTHEDREAM！２００２当時のままで保管していました。状態は良いと思いますが自宅保管品であることを考慮してください。野球チーム···中日ドラゴンズ