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レアルマドリード ユニフォーム
商品番号 J30502780622
商品名

レアルマドリード ユニフォーム
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...グレーサイズ...L着丈=64センチ身幅=52センチユニフォームのスポンサーのとこが少し剥がれてる箇所があります。その他はキレイです。
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