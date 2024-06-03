【新品】2本／ライオンズ 球団旗刺繍フラッグ　棒あり

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商品詳細
■商品埼玉西武ライオンズ球団旗刺繍フラッグ2023年9月18日(日)ベルーナドーム配付埼玉西武ライオンズの球団旗のデザインを刺繍で表現した、球界初のアイテムとのこと。非売品です。■サイズ・素材旗：49cm×49cm棒：61cmグリップ：11.5cm素材：テトロンポンジ■状態開封しておらず、未使用の新品です。大切に保管しておりますが、自宅保管品につき神経質な方はご遠慮ください。野球チーム···埼玉西武ライオンズ
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