MIZUNO ミズノ　ジャージ

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商品詳細
MIZUNOのジャージになります。三つあり、使用していなかったため出品させていただきます。裾にはチャックがあり、靴を履いたままでも抜き着ができます。サイズはSサイズです。お気軽にコメントしてください。
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