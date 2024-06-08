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MIZUNO ミズノ　ジャージ
商品番号 B16856063355
商品名

MIZUNO ミズノ　ジャージ
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MIZUNOのジャージになります。三つあり、使用していなかったため出品させていただきます。裾にはチャックがあり、靴を履いたままでも抜き着ができます。サイズはSサイズです。お気軽にコメントしてください。
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