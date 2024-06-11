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ナイキ　コバート 2.0 3w,5w　セット
商品番号 H74638244987
商品名

ナイキ　コバート 2.0 3w,5w　セット
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 13,536 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIKEVR-SCOVERT2.03Wと5Wのセットです。もう、製造されていないので手に入れるのは流通してるものを探すしかありません。ラウンド３回、練習場で数百球打ちました。クラウン部分は傷一つ無くかなり美品ですが、フェース、ソール面は新品ではないので通常の練習でつくくらいの傷はあります。神経質な方はお断りいたします。3Wは15°5Wは19°にセットしておきますが、希望があれば変更します。シャフトはMJ-5Sグリップは純正で劣化なしヘッドカバーはおまけで付けますまた、カチャカチャが必要な方は別途1500円で新品をお譲りします。
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