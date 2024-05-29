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商品詳細
オーディックス-AUDIXダイナミックマイクOM5＊ハイゲイン・ダイナミックマイク、ボーカル用＊超単一指向性＊周波数特性：48Hｚ-19kHｚ＊出力インピーダンス：200Ω＊サイズ・重量：長さ177mm・280gマイク比較の為に購入し、室内で2時間程度で３回使用しました。美品だと思いますが、短時間の使用とは言え中古品ですので画像でご確認の上、ご理解のある方でお願いします。#AUDIX#AUDIXOM_5#マイク#ボーカルマイク#ダイナミックマイク#OM5AUDIX#オーディックスボーカルマイク#ハイパーカーオーディオ#OM5#AUDIXダイナミックマイク
http://narcologia.ru/goods/procurement517733.html
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