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【真作】山岡鉄舟/七言二句/二行書/掛軸/名家伝来/AC-623
商品番号 O12684243098
商品名

【真作】山岡鉄舟/七言二句/二行書/掛軸/名家伝来/AC-623
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 15,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書の読み：無窮興味閑中得　強半光陰醉裏消【真作】【参考】山岡鉄舟　　　幕末・明治の剣術家・政治家。江戸生。名は高歩、通称は鉄太郎。千葉周作の門に入り、のち無刀流を開く。また槍術を山岡静山に学び、その妹と結婚。山岡家を継ぐ。義兄高橋泥舟らと江戸治安維持にあたる。維新後は静岡県権大参事・茨城県参事等を歴任。幕末三舟の一人。明治21年(1888)歿、53才。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。　本紙は多少の時代感あり、全体に汚れシミあります。表装は多少の時代感あり、全体に汚れシミ、地に大きな水シミあります。　　　　杉合せ箱付　　　　軸丈　縦　196㎝×幅　82㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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