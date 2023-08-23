慶応 甲子園 応援 Tシャツ 慶應義塾　高等学校 野球　記念

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2023年甲子園の応援Tシャツです。甲子園を優勝した慶應義塾高等学校のデザインになります。優勝記念にもなります。購入未開封品です。サイズ...LL現存このサイズのみと思います。#塾高#慶応#慶應#甲子園#高校野球#若き血#塾歌野球チーム...その他種類...その他カラー...ブルー柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブルー袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏