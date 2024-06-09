マンチェスターユナイテッド 15/16 サード レプリカ ユニフォーム

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マンチェスターユナイテッド2015-16シーズンのサードレプリカユニフォームサイズM(日本参考サイズ)試着のみの着用で綺麗な状態ですが、自宅保管であることをご了承の上ご検討お願いします素人採寸ですのでご参考まで着丈71センチ(襟先から前裾)身幅49センチ(袖下の幅)黒基調で差し色にオレンジを使用し、90-91、91-92シーズンのアウェイモデルで使われた模様にインスピレーションを受けた模様が描かれている