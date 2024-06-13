バイオレットex 高重量 8.95g 5パック ポケモンカード ミモザsar ...

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即購入⭕️値下げ❌複数購入希望の方はコメントにてお願いします！【商品説明】バイオレットex高重量8.95g5パックポケモンカードゲーム同じg数のパックにてミモザSARを5枚自引きした為、出品します。別サイトにてですが同じ商品にて7件のミモザSARという嬉しい報告を頂きました！sr等が入っていないパックの場合は8.60～8.70g（画像2枚目）です。R以上のカードが出なかった場合は全額返金致します。【注意事項】プロフィールをご理解頂いた方ご購入下さい。ミモザSAR等が必ず出る訳ではありませんので確実に欲しい方はカードショップにてシングルでご購入下さい。又秤によって誤差はありますのでR以上のカードが出なかった場合のみ届いた状態から動画を撮って頂ければ全額返金致します。⚠️注意⚠️メルカリ運営様へこちらの商品は今出回っている、高確率パックやオリパでは無く、普通のパックより重く希少な為商品を販売しております。・他のユーザーが、理解することができなかったり、誤解や混乱をするおそれのある行為にも該当しません。又、商品説明にも記載してありますのでお読み下さい。【発送方法】補強・水濡れ防止のうえ丁寧に発送させて頂きます。ナンジャモsarナンジャモsrシロナの覇気sarクレイバーストシュリンク付きvstarユニバースboxシュリンク付きリーリエミモザpsa10ピカチュウarアセロラの予感アルセウスvstarurVmaxクライマックスbox等絶賛高騰中の商品を出品していきますのでよろしくお願い致します。種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···パック