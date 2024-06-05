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リュック、スピーカー　横浜ベイスターズ　クリアファイルおまけ付き
商品番号 F38271617124
商品名

リュック、スピーカー　横浜ベイスターズ　クリアファイルおまけ付き
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

横浜DeNAベイスターズバックパックとワイヤレススピーカーのセットおまけ:A4サイズのクリアファイル未開封の未使用・バックパックサイズ：幅約30cm奥行約10cm高さ約40cm素材：ポリエステル・ワイヤレススピーカー外寸寸法：約12cm×4cm×8cm質量：約200g＊詳細は画像確認下さい折りたたんで小さいサイズにしての発送予定となります。未使用ではありますが一度人の手に渡っておりますのでご理解頂きご検討をお願いします。阪神タイガース　横浜　YOKOHAMA読売ジャイアンツ　巨人　ヤクルトスワローズ　中日ドラゴンズ　広島カープソフトバンク　楽天　近鉄　オリックスバファローズ　日本ハムファイターズ　千葉マリナーズロッテ　野球好きな方野球チーム...横浜DeNAベイスターズ
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横浜DeNAベイスターズ　クリアファイル

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