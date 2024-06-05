リュック、スピーカー　横浜ベイスターズ　クリアファイルおまけ付き

横浜DeNAベイスターズバックパックとワイヤレススピーカーのセットおまけ:A4サイズのクリアファイル未開封の未使用・バックパックサイズ：幅約30cm奥行約10cm高さ約40cm素材：ポリエステル・ワイヤレススピーカー外寸寸法：約12cm×4cm×8cm質量：約200g＊詳細は画像確認下さい折りたたんで小さいサイズにしての発送予定となります。未使用ではありますが一度人の手に渡っておりますのでご理解頂きご検討をお願いします。阪神タイガース 横浜 YOKOHAMA読売ジャイアンツ 巨人 ヤクルトスワローズ 中日ドラゴンズ 広島カープソフトバンク 楽天 近鉄 オリックスバファローズ 日本ハムファイターズ 千葉マリナーズロッテ 野球好きな方野球チーム...横浜DeNAベイスターズ



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