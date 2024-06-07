阪神タイガースウィスキー 2003年の戦士達 ビッグヘッド付き

阪神タイガースの記念ウィスキーです。●２本は新品未開封です。ビニールがついていますので、開封しておらず、ビッグヘッドは誰が入っているか未確認です。●３本は開封済です。ウィスキーは空瓶です。箱も比較的キレイです。ビッグヘッドは今岡、星野、矢野です。※今岡だけビッグヘッドを固定するプラスチックを紛失しているので、プチプチで対応します。（写真８枚目）★★★★★商品情報 ★★★★★★製造：メルシャン株式会社F製造原材料:モルト・グレーン容量:360ml（1本）度数:37%ビッグヘッドキャップ選手一覧（敬称略） 77:星野仙一 6:金本知憲 7:今岡誠 8:片岡篤史 9:藤本敦士 14:ジョージ・アリアス 17:トレイ・ムーア 24:桧山進次郎 25:濱中おさむ 29:井川慶 39:矢野輝弘 53:赤星憲広★★★★★★★★★★★★★★★★★



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