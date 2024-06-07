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軟式少年野球バット 78cm 高学年向け
商品番号 Y73973677146
商品名

軟式少年野球バット 78cm 高学年向け
ブランド名 ローリングス
特別価格 税込 1,794 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■説明バットローリングスのパークスターです。グリップテープを新品に変更済みです。■詳細メーカー、重さ、長さ、素材、状態等は写真をご参照下さい。#軟式野球#野球#軟式#硬式#バット#草野球#少年野球#低学年#小学生　#中学年#高学年#高校生#中学生#大学生#女性#社会人#女子#右投げ#左投げ#靴#低反発#金属#木製#室内#野外#ビヨンド#ヒット#ホームラン競技の種類...軟式バランス・特徴...子供・ジュニア・キッズ用
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