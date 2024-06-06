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NIKE ナイキ テニスシューズ　25.5センチ
商品番号 T61324725155
商品名

NIKE ナイキ テニスシューズ　25.5センチ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,440 円
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商品詳細

ナイキの文字とマークは金色です。オムニ・クレー用10年程前にスポーツデポで購入したまま未使用になります。どのくらいプレイに耐えれるかはわかりません。箱はありません。NCNRでお願いします。
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