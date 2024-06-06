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キャロウェイゴルフ ROGUE ST MAX ドライバー TOUR AD CQ
商品番号 J79071697710
商品名

キャロウェイゴルフ ROGUE ST MAX ドライバー TOUR AD CQ
ブランド名 キャロウェイゴルフ
特別価格 税込 13,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧いただき誠にありがとうございます。◼️商品名　キャロウェイゴルフROGUESTMAXドライバーTOURADGRAPHITEDESIGNCQ-5FLEXR1◼️シャフト　TOURADGRAPHITEDESIGNCQ-5FLEXR1◼️利き腕　右◼️フレックス　R1◼️ロフト角(度)10.5◼️ヘッドカバー　有り※純正ではなく、V12になります。ヘッドカバーが必要でない方は、その分お安くいたします。※状態の良い中古を購入後、練習場で2回、コースで1回だけ使用しました。ヘッドとシャフトの色合いが超絶カッコイイです！ただ、しっくりこないのでエースドライバーに戻します。お探しの方はどうぞ！#ローグ#ROGUE#ROGUEST#ROGUESTMAX#キャロウェイゴルフ#Callaway#キャロウェイ#ping#PING#ピン#G425#i200#i210#アイアン#アイアンセット#飛び系#PXG#ゴルフ#ゴルフクラブ#テーラーメイド#ミズノ#三浦技研#ブリジストン#エポン#タイトリスト#ダンロップ#スリクソン#プロギア#PRGR#フォーティーン#コブラ#オデッセイ#フットジョイ#ナイキ#アディダス#ドライバー#パター#ウェッジ#スコッティキャメロン#サークルT
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