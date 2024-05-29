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商品詳細
【商品説明】状態は写真にてご確認ください。トラブル防止のため、プレイ用での出品とさせていただきます。また、購入後の返品・返金は致しかねますので予めご了承下さい。【購入について】即購入可です。コメントやり取り中でも、相場により価格を変動させていただく場合がございますので、ご了承ください。※支払い後の取引キャンセルは致しませんのでご安心ください。【検索用】ポケモンカードポケモン種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングルレアリティ···SR
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