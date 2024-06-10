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読売ジャイアンツ(巨人) 直筆サイン入りキャップ
商品番号 L96194585277
商品名

読売ジャイアンツ(巨人) 直筆サイン入りキャップ
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グレー形···ベースボール素材···ウール実松ー27番阿部慎之助ー10番坂本勇人ー6番田口麗斗ー90番の4人のサインが入っております。#読売ジャイアンツ#巨人#阿部慎之助#坂本勇人#田口麗斗#親筆サイン直筆サイン入りキャップです。直接ベンチに入りいただきました。汚れなど全くありません。よろしくお願いします
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