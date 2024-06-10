読売ジャイアンツ(巨人) 直筆サイン入りキャップ

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商品詳細
カラー···グレー形···ベースボール素材···ウール実松ー27番阿部慎之助ー10番坂本勇人ー6番田口麗斗ー90番の4人のサインが入っております。#読売ジャイアンツ#巨人#阿部慎之助#坂本勇人#田口麗斗#親筆サイン直筆サイン入りキャップです。直接ベンチに入りいただきました。汚れなど全くありません。よろしくお願いします
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