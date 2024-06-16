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優勝記念グッズ
商品番号 N82027946283
商品名

優勝記念グッズ
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 5,720 円
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商品詳細

阪神タイガース優勝記念グッズビールかけタオル(白)ビールかけシャツ半袖(黒)寄せ書きサインフェイスタオル(黒)優勝記念トートバッグ(黒)カードホルダー(甲子園歴史館スタジアムツアー非売品)森下選手トレカ(甲子園歴史館スタジアム参加非売品)甲子園ツアー参加チケット(松阪大輔写真入り)です!!9月25日購入・歴史館参加でもらいました。トレカは、開封確認してますホルダーは、ツアー中着用してました(1時間)タオル、シャツ、かばんは開封しておりません以上ご承知おきくださいいかがですか！#阪神#タイガース#優勝記念#グッズ
http://narcologia.ru/goods/reflector987364.html
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