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【希少✨】UMBROサッカーシャツ ロンT
商品番号 B91222357256
商品名

【希少✨】UMBROサッカーシャツ ロンT
ブランド名 アンブロ
特別価格 税込 1,596 円
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商品詳細

【商品説明】●アイテム：サッカーユニフォーム　　　　　　サッカーシャツ　　　　　　ゲームシャツ●ブランド：UMBRO　　　　　　アンブロ　　　　　　90s　00s●サイズ：L〜XL実寸実寸の方で参考にしてください。【実寸】着丈:78〜80cm身幅:59〜61cm肩幅:54〜56cm袖丈:59〜62cm※素人採寸ですので多少の誤差がある事はご了承ください。●備考イングランド代表カラー●カラー:ホワイトネイビーレッド●コンデション古着の為、使用感や多少の汚れなどはありますのでご理解いただける方は宜しくお願いします。写真ご確認の上、ご検討よろしくお願い致します。#スポーツ#スポーツミックス#ヴィンテージ#レトロ#ハーフジップ#ストリート#古着#アメカジ#トラッド#シティ#ニット#カーディガン#デザインニット#日本製#アディダス#ナイキ#カレッジ#プーマ#オールド#フレッドペリーカラー··ホワイトネイビー
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