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新庄監督(ビッグボス) 黄金 バッド 200号記念 シリアルNo.113
商品番号 V31483332164
商品名

新庄監督(ビッグボス) 黄金 バッド 200号記念 シリアルNo.113
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 33,150 円
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商品詳細

日本ハムファイターズ公式の新庄剛志ホームラン200号記念バットです。世界200本限定で販売後5分～10分で完売したレアなものです。価格は当時10万円でした。オールスターの際と同様に黄金のバットです。シリアルナンバーあります。かなりの、光沢と色と艶があります。2006年7月に日本ハムファイターズから購入後、押し入れ保管です。この度、2021年10月31日にはじめて商品状態確認のため開封。劣化やカビ一切ありまそん。手袋を着用していますので、商品には指紋もついておりません。新庄ファン、日本ハムファン、プロ野球ファンの方、価値ある一品です。コレクションにいかがでしょうか(^.^)
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