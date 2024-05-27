サウナフロンターレ　サウナハット　ターコイズ

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9/29 神戸「かわさき水まつり」新商品＆整理券配布についてのお知らせ ...



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8/5・7 新商品のお知らせ | KAWASAKI FRONTALE



川崎市水道100周年記念イベント「かわさき水まつり」開催のお知らせ ...



6/11 新商品のお知らせ | KAWASAKI FRONTALE



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8/5・7 新商品のお知らせ | KAWASAKI FRONTALE



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毎年売り切れ必至のフロンターレのサウナハット。良質なオーガニックコットンをパイルに100%使用し、側面にポケットをあしらった、タオル地のサウナハットです。今治タオルブランドに認証された贅沢で上質なロングパイルがサウナ室の熱からしっかりと髪や頭皮、耳を守ります。汗に対する抗菌・防臭能力が高い銀イオン加工を行っているので臭くなりにくいのも特徴的です!また、鍵や耳栓、小銭が入るボタン付きポケットはとっても便利です。いつものサウナタイムがより楽しくなるフロンターレオリジナルモデル。