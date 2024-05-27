UL0 ジオブレイク(GEOBREAK) 80s

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商品詳細
中古品を購入しましたが傷が気になったため出品致します。ガットは縦ポリアクションプロ、横ポリアクション125の27ポンドです。2022年8月12日の張り上げです。カラーはバイオレットです。元グリが巻かれているかは不明です。ボルトレイジの袋に入れて発送致します。性別···レディースメンズ兼用ソフトテニスラケット面の広さ（平方インチ）···〜94.9平方インチグリップサイズ···0
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