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サーキットポールアングル NS
商品番号 U12565193783
商品名

サーキットポールアングル NS
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 14,104 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10/28値下げしました。トレーニング用サーキットポール。約20°の傾斜が付けられ、トレーニングにもぐりこむ動きを加えられる。ポール12本、ベース12個、ベースホルダー2個、クリップ12個、ポール結束ベルト2個入り。新品未使用品ですが、段ボールからは開封しております。サイズ：ポール直径2.5×高さ160cm、ベース直径29×高さ6cm。重量：ポール200g/1本あたり、ベース1.7kg/1個当たり。
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