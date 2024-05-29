サーキットポールアングル NS

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商品詳細
10/28値下げしました。トレーニング用サーキットポール。約20°の傾斜が付けられ、トレーニングにもぐりこむ動きを加えられる。ポール12本、ベース12個、ベースホルダー2個、クリップ12個、ポール結束ベルト2個入り。新品未使用品ですが、段ボールからは開封しております。サイズ：ポール直径2.5×高さ160cm、ベース直径29×高さ6cm。重量：ポール200g/1本あたり、ベース1.7kg/1個当たり。
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