ウルトラオブリ（アビスパ福岡）ジャガードマフラー

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商品詳細
2013シーズン前に現地で購入したマフラーです。リバーシブルで、片面に博多の男なら気持ちを見せろ のストレートなメッセージ片面にPRIDEOFKYUSHUとアビスパ福岡ファン、ウルトラオブリのアイデンティティが記された素敵なマフラーです。九州ダービーを前にいかがですか？もうスタジアム応援はしないため、博多の森で掲げて大切にしていただける方へお譲りします。#アビスパ福岡#ウルトラオブリ#ultraobri種類···その他リーグ···J1
http://narcologia.ru/goods/competitive515781.html
http://narcologia.ru/goods/organization969662.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy308953.html
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