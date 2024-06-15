☆美品　ステルス2 9° ヘッドのみ　ドライバー

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商品詳細
種類···ドライバーテーラーメイド人気モデル···ステルス2ステルス29°ヘッドのみです約3ヶ月前にゴルフマートキングで購入しましたヘッド下部に多少の擦れがございますヘッドカバーは未使用ですシャフトも別で出品しております何かありましたらコメントお願い致します#STEALTH2#ヘッド単品#ジアッタスv2#ベンタス#v2#ステルス#sim#sim2#ステルスhd#テーラーメイド#ping#タイトリスト
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