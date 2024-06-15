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TRUSS TB1 トラスパター 34インチ HC付 テーラーメイドパター 美品
商品番号 N11661547642
商品名

TRUSS TB1 トラスパター 34インチ HC付 テーラーメイドパター 美品
ブランド名 テーラーメイド
特別価格 税込 13,455 円
在庫状況 あり

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商品詳細

以前に大手中古ショップで購入したものなので、ほぼ本物に間違いないと思います。ヘッドは全体的に綺麗です。気になる箇所はとくにありません。詳しくは画像でご確認ください。グリップは綺麗です。ヘッドカバーは綺麗です。シャフトはまあまあ綺麗です。とはいえあくまで中古品ですので、神経質なかたや完璧を求めるかたはご遠慮ください。総重量535gこちらの商品はお値引き不可です。よろしくお願いします！テーラーメイドパタートラスパターTRUSS初代トラスパター初代TRUSSTB1パター34インチ2020年モデルオデッセイパタースコッティキャメロンパターPINGパター
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