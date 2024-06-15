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軟式 テニス ラケット yonex NEXTAGE 700
商品番号 H29565775773
商品名

軟式 テニス ラケット yonex NEXTAGE 700
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

軟式テニスラケットyonexNEXTAGE700ガットは、ヨネックスのスラッシュを28ポンドで張ってますフレームは、打痕、塗装ハゲ、キズがございます。割れやヒビ折れはございません。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi454747.html
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