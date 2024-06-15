軟式 テニス ラケット yonex NEXTAGE 700

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商品詳細
軟式テニスラケットyonexNEXTAGE700ガットは、ヨネックスのスラッシュを28ポンドで張ってますフレームは、打痕、塗装ハゲ、キズがございます。割れやヒビ折れはございません。よろしくお願いします。
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