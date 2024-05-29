ポケモンカード VSTARユニバース BOX シュリンク付き

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商品詳細
ポケモンカードVSTARユニバースBOXセブンイレブンで購入しました。新品未開封シュリンク付き即購入OK※宅急便コンパクトでの配送となります。希望日時指定がある場合は取引メッセージにて申し出下さい。
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http://narcologia.ru/goods/voiceless550459.html
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