まるころチューリップ　帆布×帆布sample

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■こちらは購入画面ではありません。sample作品ご紹介です。今回orderいただきましたお品です。LAURAASHLEY×yuwaのヴィンテージローズ、➡️×くすみピンク系帆布(こちらで終了)LAURAASHLEYoriginalのアランデル➡️×ヴィンテージブラウン系帆布どちらも再入荷しました。人数に限りはございます。帆布×帆布で統一し、とても上品に、しっかりとしたお作りになります。■帆布×帆布は+200となります。ご参考作品でした。orderいただきましたリピーター様ありがとうございました！(*^^*)#anguubag作品集#オーダー#ハンドメイド柄・デザイン...花柄