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ハンドメイドレザー腕時計
商品番号 V47985794328
商品名

ハンドメイドレザー腕時計
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本革、手染め、手縫いのディープグリーンの腕時計です^_^できたばかりの一点物です^_^色合いも最高でかっこいいですよ
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