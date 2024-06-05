サイドテーブル　レジンアート　海アート　テーブル

サイドテーブル レジンアート 海アート テーブル木目を生かしながら、エポキシレジンを使用した海アート作品。脚は回して取り付けるだけです。全面ツルツル、透明感、珊瑚礁も感じられる奥行きのあるグラデーションがきれいなオーシャンブルーです。光の当たり方、角度により見え方も異なります。【サイズ】約高さ30×幅30×奥行き30cm【注意】モニター、デバイスにより画像の色味が若干異なって見える場合もございます。作成時にホコリ付着、気泡残り、凹凸、色ダマ、レジンが縁・裏面などに付着している等の場合もあります。細かい点が気になる方、完璧を求める方はご購入をお控えください。クレーム・返品対応はいたしかねます。イメージと違っていた等の返品はお受け出来ません。#レジン #レジンパネル #レジンアート#海 #南国 #海好き雑貨 #エポキシ樹脂 #レジンクラフト海 #オーシャンアート #海 #海アート #海インテリアパネル #レジンアート #ステイホーム #波アート #石垣島 #沖縄 #レジンサンド #レジン雑貨 #癒し雑貨 #絵 #ターコイズブルー #エメラルドグリーン #オーシャンブルー#海雑貨 #波レジンアート #レジンハンドメイド #海好きインテリア #レジンアクセサリー#西海岸 #インテリア雑貨



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