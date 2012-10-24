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ビスクドール マックスハンドベルク ドイツ ブルーアイ アンティーク 7号
商品番号 G11168604564
商品名

ビスクドール マックスハンドベルク ドイツ ブルーアイ アンティーク 7号
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 6,174 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆アンティークビスクドールです。MAXHANDWERCKマックスハンドベルク年代はわかりません。ブルーアイ左の瞳にヒビ？あり。刻印はMAXHANDWERCKGermanyのみです。ボディ全て陶器です。酷いものではありませんが傷汚れあり。ドレスに痛みやシミ等あり。サイズ全長約43cm幅約20cm年代物、自宅保管品ですのでご理解いただける方のみよろしくお願い致します。レトロ、アンティークな商品を探すなら→#ウミネコレトロ#ビスクドール#アンティーク#ヴィンテージ#人形#ドイツ#陶器
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