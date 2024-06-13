【値下げ】カッティングクロコ クラッチバッグ ショルダーバッグ

オイルたっぷりでアンティーク感漂う渋いクラッチバッグです。サイドにDかんを付けていますので…お好みでショルダーバッグとしてお使い頂く事も可能です＊ショルダーベルトは付属しません揉むとオイルが移動して、それもまた素敵な雰囲気になりますょサイズは高さ22cm横幅34cm多少誤差ありファスナーの引手には腕に通せる取り外し可能なストラップが付いています前面には浅めのデザインポケットが付いています隠しマグネットですので開いても勝手に閉じて楽チンです。名刺入れやカードケースメモ帳ect…ちょっとした物が入ります端っこのワイルドな部分を使用していますので他にはない1点モノデザインとなります本体部分はガバッと開き中身も出し入れし易いと思います(^-^)父の日ギフトとしてはもちろん女性が使っても凄くカッコイイかなと思いますもちろんエイジングもお楽しみ頂けますクロコ系でプルアップする革はとっても珍しいのでお手に取って頂ければ幸いです☆使ってる革について…モストロレザーを下地としたカッティングクロコ植物タンニンなめしのヌメ革を染料で染めた後、一枚一枚手塗りでワックスを塗り込み仕上げたレザーです。徐々に表面のワックスが革の内部に染み込み、輝くほどの艶が出てくると同時に手触りもなめらかになってきます。こちらの革はその\u003cモストロ＞にカッティングクロコの型押しを施した後、更にカルナバワックスを手塗りしハンドアイロンにて含浸させ仕上げた、アンティーク感たっぷりのレザーです✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈型紙製作から裁断、製作…仕上げまで全て1人で対応しています気持ちを込めてひとつひとつ手縫いにて製作しています元からの傷や、シワ…トラなど生きてきた証、本革の証でもありご使用頂くうえでの問題がない限りは作品によって好んで取り入れています撮影はなるべく現物に近くなるように努力していますが…撮影する時間帯や、場所なのでも同じにはなりませんし、室内と外でも変わってきたりしますご覧になってるデバイスによっても違う事もありますので…ご理解頂きまして宜しくお願い致します#レザークラフト#レザーバッグ#クラッチバッグ#メンズ#父の日ギフト#革小物



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