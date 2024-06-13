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存在感が凄い！ロードライトガーネットのリング
商品番号 Q55294619790
商品名

存在感が凄い！ロードライトガーネットのリング
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆天然のロードライトガーネットを使用したリングです♪◆うるうる！つやつや！なので、ルースに色んなものが映り込んでしまい、何とか載せられるものだけ出してあります…◆ワインのような色合いと立派な大きさが合わさり、高級感が漂っている気がします♪◇使用した物◇　・天然石　　ロードライトガーネット3.238ct　　　　　　　（9.8×7.7mm）　・リング枠　18kgp（シルバー925製）　　　　　　　◆発送はリングのみです。撮影に使用したリングケースは付属しませんのでお気をつけてください。※天然石についての注意点をプロフィールに記載していますので、ご一読をお願いいたします。他にも下記の宝石を出品してますので、ご興味のある方は覗いてみてください♪♯アレキサンドライト♯パライバトルマリン♯パパラチアサファイア♯レッドベリル♯バイカラートルマリン♯カラーチェンジサファイア♯ルビー♯アクアマリン♯ハニカムオパール　　　etc
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