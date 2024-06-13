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- 存在感が凄い！ロードライトガーネットのリング
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商品詳細
◆天然のロードライトガーネットを使用したリングです♪◆うるうる！つやつや！なので、ルースに色んなものが映り込んでしまい、何とか載せられるものだけ出してあります…◆ワインのような色合いと立派な大きさが合わさり、高級感が漂っている気がします♪◇使用した物◇ ・天然石 ロードライトガーネット3.238ct （9.8×7.7mm） ・リング枠 18kgp（シルバー925製） ◆発送はリングのみです。撮影に使用したリングケースは付属しませんのでお気をつけてください。※天然石についての注意点をプロフィールに記載していますので、ご一読をお願いいたします。他にも下記の宝石を出品してますので、ご興味のある方は覗いてみてください♪♯アレキサンドライト♯パライバトルマリン♯パパラチアサファイア♯レッドベリル♯バイカラートルマリン♯カラーチェンジサファイア♯ルビー♯アクアマリン♯ハニカムオパール etc
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