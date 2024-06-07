新品　本土送料無料　ＰＤデスク　ブラック

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【商品について】対面でも使える薄型ワークデスクです！場所をとらない薄型ですので在宅ワークにも最適です！◆天板下の棚には本や書類、ノートパソコンやタブレットを片づけられます。◆横部収納棚にはＡ４ファイルや雑誌が収納できます。◆天板厚約３ｃｍと重厚感があります。◆横部収納棚は正面から中身が見えず、すっきりした印象になります。◆全面・背面の区別がないのでお好みの場所に設置して使うことができます。サイズ・規格【商品サイズ】デスク：約横99.5×奥行29×高さ72cm【横部収納棚内寸】(上下段同じ)：約横25.5×奥行26×高さ31.5cm【天板下棚】約横58×奥行25.5(12)×高さ10cm【床から棚下部】約横69.5×奥行29×高さ50.5cm【重 量】約16.5kg【材 質】プリント化粧繊維板【仕 様】組立式【注意】※ご購入前に必ず在庫確認をお願いします。※北海道・沖縄・離島以外は送料無料です。上記の場合はお問い合わせ下さい。※商品の色はご使用のモニターによって実際の明るさや色と多少異なって見える場合がございます。あらかじめご了承ください。※長期の休み（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆等）がある場合は、発送が遅れる場合がございますご了承のほどよろしくお願いします。その他、質問等ありましたらコメントください。どうぞ宜しくお願い致します。