送料込み　ニトリ　電動リクライニングソファ

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送料込み ニトリ 電動リクライニングソファ色はアイボリーになります。ボタンでフラットになるのでとても便利で気に入っておりましたが買い替えのため出品いたします。喫煙者、ペットなしです。動作も確認済みで問題ありません。即に新しいソファが届きましたのでいつ取りに来ていただいても構いません。サイズは素人寸法ですが約横170高さ95奥行き75です。目立つ傷等はありませんが使用感と足元に少し汚れがあります。写真でご確認ください。２つに分けて運べます！直接引取に来てくださる方は送料お値引きして12000円でお譲りいたします。よろしくお願いいたします。