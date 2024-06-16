クラッシュゲート　スレッジ　イス　チェア

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商品詳細
クラッシュゲート スレッジイス ダイニングチェア購入しましたが使う機会がないので出品します。試し座りはしました。未使用ですが保管時の移動で脚の底に傷汚れがあります。写真9.10枚目は素材違いの商品の写真になります。神経質な方はご遠慮ください。値下げ交渉または返品はご遠慮ください。値下げ交渉のコメントは返答致しません。中古品ですので見落としがあるかもしれません、神経質な方はご遠慮願います。らくらくメルカリ便にて発送致します。直接ダンボールに入れて発送致します。場所をとりますので売れなかった場合はリサイクルショップに持っていきますので突然削除します。特徴···完成品主な素材···木特徴···完成品主な素材···木
http://narcologia.ru/goods/mythic488535.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic464037.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation975424.html
スレッジ ダイニングチェア 肘付 座面PUレザー
スレッジ ダイニングチェア 肘無 座面PUレザー
スレッジ ダイニングチェア 肘無 座面PUレザー
スレッジ ダイニングチェア 肘無 座面PUレザー
スレッジ ダイニングチェア 肘付 座面PUレザー
スレッジ ダイニングチェア 肘無 座面PUレザー
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