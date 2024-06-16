介護 コイズミ電動立ち上がり リクライニングソファ KRC-A22BL ...

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コイズミ電動立ち上がりリクライニングソファゆっくりした動作で立ち上がりやすいように座面が傾斜し、安心して立ち上がることが出来ます。手元スイッチは左右どちらでも使え,ソファの下には安全スイッチが付いています。使用期間は約2年です。座面に使用による擦れ,変色が見られます。写真7～10枚目をご確認ください。使用には特には問題なく、スムーズに動作します。 自宅保管で、中古品であることをご理解いただける方がいらっしゃいましたら、ご検討をお願いいたします。たのメル便で発送いたします。取りに来ることが可能な方は送料分お安くいたします。【寸法】〇ソファ時 幅710mm×奥行920mm×高さ1015mm、座面の高さ(座面中央部)450mm〇リクライニング時(最大)幅710mm×奥行1515mm×高さ890mm、座面の高さ(座面中央部)475mm〇立ち上がり(最大)幅710mm×奥行860mm×高さ1370mm、座面の高さ(座面中央部)645mm【製品重量】約46.5kg【メーカー希望小売価格】 104,000円#リクライニングソファ#電動ソファ#介護#立ち上がり