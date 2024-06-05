L字 ソファ ブラウン スイート⑤ 合皮 ３人掛け 4人掛け

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自宅で2年ほど使用していたソファです。子供が生まれてからおもちゃで部屋が狭くなり２階に移動して、それからはほとんど使用してません。色は暗いブラウンです。送料などは計算できないためレンタカーなどで取りに来れる方直接お取引できる方のみのご購入、もしくは運搬業者の手配をしてくだされば着払いでもお送りします。送料抜きのお値段となります。こちらの商品は5年前に10万円で購入しました。----------------------------------張地は合皮でジュースやコーヒーをこぼしても、ふき取るだけで簡単におそうじできます。背中のランバークッションにシリコンフィルが入っています。羽毛のような柔らかさと弾力、優れた復元力・耐久性があります。座面にはポケットコイルを使っています。独立したコイルなので、震動が隣に伝わりにくいため座り心地がよく、長持ちします。スチール脚のすっきりとしたソファーで、お部屋の雰囲気を重くしません。カラーはダークブラウン。カウチは左右。●サイズ：W2180xD920・1530xH910・SH430(mm)●張地：合成皮革（PVC系素材のSPレザー）●内部構造：Sバネ、ウェービングベルト●背構造：シリコンフィル＋チップウレタン●座面構造：シリコンフィル、ウレタンフォーム、ポケットコイル、チップウレタン