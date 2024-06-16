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☆昭和レトロ☆HOYA☆洋食器・コーヒーカップ 5客セット
商品番号 C47598016894
商品名

☆昭和レトロ☆HOYA☆洋食器・コーヒーカップ 5客セット
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますHOYA　CHINA　洋食器コーヒーカップ5客セットサイズ(素人採寸)カップ口径8cm　　高さ7.5cmソーサー直径15.5cm高さ2cmMADEINJAPAN購入時に　何回か使用しましたのでカップやソーサーに細かい傷がありますが陶器の欠け等はありませんあくまで長期自宅保管していた中古品ですのでご理解いただける方のみご購入をよろしくお願いいたします箱はありますが　文字を書いていたりして綺麗ではありません
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