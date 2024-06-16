☆昭和レトロ☆HOYA☆洋食器・コーヒーカップ 5客セット

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ご覧いただきありがとうございますHOYA CHINA 洋食器コーヒーカップ5客セットサイズ(素人採寸)カップ口径8cm 高さ7.5cmソーサー直径15.5cm高さ2cmMADEINJAPAN購入時に 何回か使用しましたのでカップやソーサーに細かい傷がありますが陶器の欠け等はありませんあくまで長期自宅保管していた中古品ですのでご理解いただける方のみご購入をよろしくお願いいたします箱はありますが 文字を書いていたりして綺麗ではありません