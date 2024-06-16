電動リクライニングソファ【引取】

テイスト···エレガント、シンプル・ベーシック、ナチュラル、西海岸カラー···ブルーサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）３年前20万位で購入しましたが1年カバーをかけて使用しその後、倉庫保管しております使用感は人によって感じる箇所あるかもですが比較的綺麗な状態です！配送可能地域 都内 埼玉距離によってガソリン代いただければ出来れば送料高くなる為、東京都練馬区まで引取に来られる方限定でお願い致します



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