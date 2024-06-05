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匠工芸　アニマルスツール　コヨーテブラウンS
商品番号 G70642014447
商品名

匠工芸　アニマルスツール　コヨーテブラウンS
ブランド名 タクミコウゲイ
特別価格 税込 8,930 円
在庫状況 あり

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商品詳細

匠工芸で作られているアニマルスツールです。サイズはS、柄はコヨーテです。3年ほど前に購入しました。出品にあたり確認したところ少し毛流れが乱れているものの、汚れや傷などは見受けられませんでした。あくまでも中古品であることをご理解の上、ご検討ください。S　W290xD360xH330mm材質シラカバ合板塗装ウレタンクリア張地フェイクファー（アクリス、ポリエステル）重量S/2.4kg定価　¥44000円(税込)
http://narcologia.ru/goods/ordering186479.html
http://narcologia.ru/goods/troupe723811.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle134825.html

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