匠工芸　アニマルスツール　コヨーテブラウンS

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商品詳細
匠工芸で作られているアニマルスツールです。サイズはS、柄はコヨーテです。3年ほど前に購入しました。出品にあたり確認したところ少し毛流れが乱れているものの、汚れや傷などは見受けられませんでした。あくまでも中古品であることをご理解の上、ご検討ください。S W290xD360xH330mm材質シラカバ合板塗装ウレタンクリア張地フェイクファー（アクリス、ポリエステル）重量S/2.4kg定価 ¥44000円(税込)
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