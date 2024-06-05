宮付きロフトベッド シングル

ご覧いただきありがとうございます^•ﻌ•^■商品説明便利な宮棚・2口コンセント付きロフトベッドシングルサイズ！高さはミドルタイプとハイタイプの2段階に調整できます。ベッド下にベッドを置けば2段ベッドとして、勉強やワーキングスペース使いに、十分な広さを確保しております！床板はメッシュなので、湿気がこもらず快適にお使い頂けます。宮棚は左右どちらでも取付OKです！１０本の支柱で支えているので、耐荷重300kgの頑丈設計です。■商品詳細○サイズ【商品サイズ】182x223.5x103cm【商品重量】56kg【梱包サイズ】(3-1)97.5x52x17.5cm(3-2)105x44.7x16cm(3-3)95x42.5x14.5cm【梱包重量】57kg○カラーブラックホワイト○素材スチールパイプ粉体塗装○その他お客様組立商品■注意事項北海道へは別途送料4000円かかります。沖縄県、離島へは発送できません。



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