ヴィンテージ　3人掛けソファ

ヴィンテージソファ 3シーターヨーロッパで初代オーナーが使用していたものを、輸入家具屋で販売、2ndオーナー様よりお譲りいただき我が家で4年ほど使用しました。販売価格は70万円ほど、2ndオーナー様は50万円代で購入されたそうです。ブランド失念してしまいました、申し訳ございません。座面はベージュのファブリックでソファクリーニングの業者さんに2回洗浄していただきました。フレームに使用したオイルの色移りの箇所がありますが、洗浄で取れるかもしれません。購入時よりファブリックの所々破れ、擦れ、褪せがありましたが、座面と背面それぞれ裏表ローテーションして使用していました。ヘッドレストは島忠のオーダー品の2.5万円程です。なるべくファブリックに違和感の無いように近いものを探したものですが、不要でしたらコメントをお願いします。ヴィンテージの特性にご理解のあるオーナー様へお譲りしたく思います。丁寧に手入れをして使用すれば一生ものの家具です。大切にお迎えくださる良きオーナー様とのご縁をお待ちしております。その為大幅なお値下げ、コメントに不安のある方とのお取引はご遠慮させていただきます。サイズが大きいので設置場所等よくご確認の上ご不明点はコメントをお願いいたします。



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