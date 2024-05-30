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- 【引取り限定】ニトリ システムベッド
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商品詳細
ニトリのシステムベッドになります。ベッド、棚、チェスト、机の写真に載っているのが全てです。希望があれば使用していた椅子もおつけします。使用上にともなう傷や汚れはあります。棚は割れがありテープで応急処置をしています、使用している分は支障はありませんでした。最後の写真が応急処置部分になっております。引取り限定です、兵庫県姫路市まで取りに来れる方でお願いします。また、近隣であれば運ぶ事は可能ですので相談ください。コピーした組立説明書があります。バラしてありますが、棚とチェストと机は組み上がった状態です。▪️購入前に必ずメッセージを下さい。▪️受け渡し場所などの交渉など後、安心した取り引きできる方のみお願い致します。 素人測定のサイズ 横約202㎝ 縦約120㎝幅約113㎝ ベッド下は75cm
http://narcologia.ru/goods/peroration494715.html
http://narcologia.ru/goods/influenza699793.html
http://narcologia.ru/goods/kindness588705.html
【引取り限定】ニトリ システムベッド
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