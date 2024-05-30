ハイバックチェア チェア 木製 レトロ ディスプレイ チェアー インテリア

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可愛いチェアーです、木製 インテリア飾りにもよいかと思います！背が高いためたのめる便での発送といたします。傷汚れ等ありますご了承お願いいたします。背もたれ裏部分白い汚れがついておりますので画像ご確認お願いいたします。サイズ高さ121cm下から座面まで33cm座面からハイバック高さ87cm座面サイズ幅43cm奥25cm梱包に関して素人ですのでよろしくお願いいたします。また簡易梱包の場合もありますので合わせてご了承お願いいたします。○写真ご確認の上ご購入下さい。・分かりにくい場所、写して欲しい箇所はコメントで伝えて頂けるととりますので気軽にコメントでお伝え下さいね。・出している物はほぼ中古品ですので細かい傷や汚れはあります。また悪い部分は伝えていますが見落とし部分もあるかもしれませんので写真確認の上ご購入下さい。・他の場所にもアップしておりますので早いもの勝ちとなっております。売れしだい急に消すこともあると思いますのでご了解お願い致します。・家に猫がおりますので気はつけているのですが猫の毛が入ってしまう事があるかもしれませんのでご了解ください。・素人採寸ですので目安程度に思って下さい。・再生段ボールを使用することもありますのでご理解お願い致します。・仕事をしながらですので発送等が少し遅れてしまう可能性があります。出来るだけ早く対応しますのでよろしくお願い致します。